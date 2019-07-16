2019-07-16T14:24:02+03:00
Общество

Из-за плохих дорог за полгода на Орловщине произошло 153 ДТП

По данным Госавтоинспекции, погибли 14 человек, 172 - получили травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Из-за плохих дорог за полгода на Орловщине произошло 153 ДТПИз-за плохих дорог за полгода на Орловщине произошло 153 ДТПФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Из-за плохих дорог за полгода на Орловщине произошло 153 ДТП. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

- Ввиду недостатков в содержании улично-дорожной сети в результате этих происшествий 14 человек погибло, 172 получили ранения, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Основными причинами аварий инспекторы называют плохую дорожную разметку, отсутствие или неправильное применение дорожных знаков, недостатки зимнего содержания дорог, отсутствие или неисправность освещения и тротуаров, сужение проезжей части, дефекты покрытия, отсутствие пешеходных ограждений или остановочного пункта. Как сообщают сотрудники полиции, в 90 % случаев меры реагирования по недостаткам в содержании УДС были приняты инспекторами еще до момента возникновения ДТП.

Всего за 6 месяцев 2019 года на территории Орловской области было зарегистрировано 314 ДТП, а результате которых 42 человека погибло и 395 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, в каких водоемах Орловщины лучше не купаться
Трое претендентов на кресло в Госдуме от Орловской области приобрели официальный статус кандидатов
27 июля в Орле на площади Ленина состоится Кубок «Газпром — РусВело»
В Орле УК заплатит за затопленную квартиру местной жительницы
Орловский житель продавал синтетический наркотик через интернет
Орловцев попросили убрать гаражи с Приборостроительной улицы
Пятерых человек вытащили из горящей квартиры орловские спасатели
Орловчанка «под градусом» едва не заколола ножом своего мужа
В Орловской области увеличился приток мигрантов
В Орловской области от горящей травы воспламенился «ВАЗ»
Под Орлом пассажир легковушки пострадала в аварии с трактором
Орловский горсовет согласовал размещение фонтана в сквере Ермолова