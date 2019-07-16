СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-16T14:24:02+03:00

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Из-за плохих дорог за полгода на Орловщине произошло 153 ДТП. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

- Ввиду недостатков в содержании улично-дорожной сети в результате этих происшествий 14 человек погибло, 172 получили ранения, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Основными причинами аварий инспекторы называют плохую дорожную разметку, отсутствие или неправильное применение дорожных знаков, недостатки зимнего содержания дорог, отсутствие или неисправность освещения и тротуаров, сужение проезжей части, дефекты покрытия, отсутствие пешеходных ограждений или остановочного пункта. Как сообщают сотрудники полиции, в 90 % случаев меры реагирования по недостаткам в содержании УДС были приняты инспекторами еще до момента возникновения ДТП.

Всего за 6 месяцев 2019 года на территории Орловской области было зарегистрировано 314 ДТП, а результате которых 42 человека погибло и 395 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU