27 июля в Орле на площади Ленина состоится Кубок «Газпром — РусВело»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-16T13:31:37+03:00

После гонки для жителей и гостей города выступит рэпер Лигалайз

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27 июля в день Всероссийских соревнований по велоспорту в Орле на площади Ленина состоится благотворительный пробег «Кубок «Газпром — РусВело». Он стартует на площади Ленина, и участие в нем смогут понять все желающие.

В этот день за победу в Кубке поборются более ста гонщиков не только из разных регионов страны, но и из-за рубежа. Ход же динамичной гонки будет комментировать Андрей Романов, ведущий спортивного телеканала «Матч ТВ».

После велопробега для жителей и гостей Орла выступит одна из лучших кавер-групп России «Arizona». Хедлайнером мероприятия станет известный рэп-исполнитель Лигалайз.

Начало благотворительного пробега в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU