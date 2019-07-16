27 июля в Орле на площади Ленина состоится Кубок «Газпром — РусВело»
27 июля в день Всероссийских соревнований по велоспорту в Орле на площади Ленина состоится благотворительный пробег «Кубок «Газпром — РусВело». Он стартует на площади Ленина, и участие в нем смогут понять все желающие.
В этот день за победу в Кубке поборются более ста гонщиков не только из разных регионов страны, но и из-за рубежа. Ход же динамичной гонки будет комментировать Андрей Романов, ведущий спортивного телеканала «Матч ТВ».
После велопробега для жителей и гостей Орла выступит одна из лучших кавер-групп России «Arizona». Хедлайнером мероприятия станет известный рэп-исполнитель Лигалайз.
Начало благотворительного пробега в 16:30.
ИСТОЧНИК KP.RU