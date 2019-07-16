В Орле УК заплатит за затопленную квартиру местной жительницы

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-16T13:06:31+03:00

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В Орле УК «Единая городская служба эксплуатации жилья» заплатит за затопленную квартиру местной жительницы. Решение о выплате компенсации орловчанке вынес суд. Потоп в жилище женщины случился еще осенью прошлого года. Все из-за того, что прорвалась соединительная муфта полотенцесушителя.

- Объективных данных, свидетельствующих о том, что замена элементов общего имущества многоквартирного дома была произведена орловчанкой самовольно без ведома и привлечения управляющей компании, установлено не было, - пояснили «КП» в пресс-службе орловского областного суда.

Также в суде было установлено, что некачественный монтаж полотенцесушителя можно было обнаружить при осмотре общего имущества управляющей компанией и своевременно устранить дефект. Но УК осмотр общего имущества многоквартирного дома в квартире женщины не производил.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о том, что ущерб орловчанке причинен по вине УК. Компанию обязали выплатить женщине материальный ущерб в размере 56 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и штраф 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU