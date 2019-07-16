Орловский житель продавал синтетический наркотик через интернет

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-16T12:54:57+03:00

За попытку сбыть более 7-ми граммов запрещенного вещества мужчина будет отбывать срок в тюрьме

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Житель города Новосиль Орловской области продавал синтетический наркотик через интернет. Мужчина пытался сбыть более 7-ми граммов запрещенного вещества и теперь, по решению суда, будет отбывать срок в тюрьме.

Установлено, что орловец, действуя совместно в составе группы лиц, материалы уголовных дел в отношении которых выделены в отдельное производство, пытался незаконно с использованием информационно-коммуникационных сетей сбыть на территории Заводского района Орла синтетическое наркотическое средство в крупном размере общей массой 7,28 граммов, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Преступный умысел мужчине не удалось довести до конца. Наркотик из незаконного оборота изъяли сотрудники полиции. По решению суда орловцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев. Отбывать его мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU