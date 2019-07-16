Орловцев попросили убрать гаражи с Приборостроительной улицы

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-16T14:38:19+03:00

Если собственники этого не сделают, то конструкции демонтирует администрация

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В Орле продолжают снос незаконно установленных гаражей. В этот раз собственников просят демонтировать просят конструкции, расположенные на Приборостроительной улице, в районе дома №64.

- В частности, территориальное управление Советского района предлагает собственникам гаражей, размещенных на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010605, собственность на который не разграничена, добровольно произвести демонтаж в срок до 28 июля, - сообщает пресс-службе администрации Орла.

Если же собственники не отыщутся, то гаражи демонтируют и увезут на территорию "Спецавтобазы" - на временное хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU