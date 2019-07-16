СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-16T12:31:17+03:00

Пятерых человек вытащили из горящей квартиры орловские спасатели Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Пятерых человек вытащили из горящей четырехкомнатной квартиры орловские спасатели. ЧП случилось на улице Дзержинского города Мценска сегодняшним ранним утром, 16 июля. Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарной службы около 4:22 утра. На месте ЧП спасатели сформировали звено на эвакуацию людей. Шел сильный дым из окна квартиры.

- В результате пожара сгорел диван, комната закопчена по всей площади. Предполагаемой причиной возгорания стало курение, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего спасатели эвакуировали 15 человек. Из квартиры удалось спасти пятерых, в том числе троих детей. Тушить пожар помогали два добровольца.

За прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона выезжали 20 раз. Из них 13 выездов на ликвидацию возгораний и 7 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU