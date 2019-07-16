Орловчанка «под градусом» едва не заколола ножом своего мужа

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-16T12:14:28+03:00

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Обвинительное заключение утвердил прокуратура в отношении жительницы Кромского района. Женщина обвиняется в покушении на убийство.

Орловчанка, будучи «под градусом», завязала конфликт со своим мужем. В состоянии опьянения она удалила его ножом в область грудной клетки. После этого женщина снова пыталась ткнуть супруга в голову и туловище. Но свой умысел до конца жительнице довести не удалось. Ее муж оказал сопротивление. Мужчина выжил благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU