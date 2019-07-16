2019-07-16T12:01:18+03:00
Общество

В Орловской области увеличился приток мигрантов

По состоянию на 1 июля, в регионе пребывает больше 13 тысяч иностранцев
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области увеличился поток мигрантов. По состоянию на 1 июля, в регионе пребывает больше 13 тысяч иностранцев.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 16 июля, заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба региона. Вместе с этим вопросом, в повестку вошли и другие, касающиеся безопасности орловцев.

- Важным пунктом повестки дня стало обсуждение хода реализации на Орловщине мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в стране. Особый акцент был сделан на мерах, направленных на повышение эффективности использования форм профилактического воздействия на наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма лиц, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вопроса количества мигрантов в регионе присутствующие коснулись в рамках обсуждения мониторинга миграционных процессов. Было отмечено, что приток иностранцев в регион пусть незначительно, но увеличился за последние пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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