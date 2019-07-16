СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-16T11:59:18+03:00

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В Орловской области от горящей травы воспламенился «ВАЗ-2107». ЧП случился днем ранее, 15 июля, в деревне Балчик Покровского района. К моменту прибытия спасателей машина горела открытым пламенем по всей площади. Но угрозы распространения огня не было.

- В результате пожара автомобиль полностью выгорел. Предполагаемая причина возгорания попадание горючих материалов, травы, на высоконагретые детали выхлопной системы автомобиля, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона выезжали 20 раз. Из них 13 выездов на ликвидацию возгораний и 7 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU