В Орловской области ремонтируют 68 километров автомобильных дорог

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-16T10:09:48+03:00

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Вопрос развития транспортной инфраструктуры Орловской области подняли чиновники на заседании регионального Правительства. Представители власти обсудили результаты программы «Развитие транспортной системы в Орловской области» и ее подпрограммы «Безопасные и качественные автодороги», которую утвердили на период 2019 - 2024 годов.

Напомним, основная цель проекта - развитие современной транспортной инфраструктуры и повышение безопасности движения. Для достижения результатов необходимо увеличить протяженность дорог общего пользования и совершенствовать организацию движения транспорта и пешеходов.

На заседании чиновники отметили, что размер финансирования программы в этом году превысил 4,8 миллиардов рублей. Сейчас в Орловской области ремонтируются 11 участков автодорог регионального значения. Их общая протяженность - 68 километров. По словам представителей власти, работы на пяти объектах уже завершены. В их числе подъезды к тепличному комплексу в Болховском районе и школьный маршрут в Верховском районе.

Уточнили на совещании и то, что для безопасности дорожного движения строятся 18 километров линий электроосвещения. Также продолжается реконструкция региональной дороги «Судбище – Орел – Ефремов».

Строительство и реконструкция автомобильных дорог – это важный стимул к развитию населенных пунктов, а также предприятий сельхозпереработки», − подчеркнул Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU