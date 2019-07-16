СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-16T09:34:28+03:00

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В августе на Орловщине откроется сезон охоты на уток. С 10 числа в регионе разрешено стрелять в водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Об этом сообщает управление экологического надзора и природопользования Орловской области. В свою очередь, охота на боровую дичь стартует с 17 августа.

Напомним, для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий, необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца. Также всем охотникам нужно оплатить госпошлину.

Прием заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья области ведется в Управлении экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Адрес для подачи: улица Сурена Шаумяна, 16, (кабинет 16).

ИСТОЧНИК KP.RU