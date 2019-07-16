2019-07-16T09:34:28+03:00
Общество

В августе на Орловщине откроется сезон охоты на уток

Для получения разрешения на добычу необходимо наличие специального сертификата
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В августе на Орловщине откроется сезон охоты на уток. С 10 числа в регионе разрешено стрелять в водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Об этом сообщает управление экологического надзора и природопользования Орловской области. В свою очередь, охота на боровую дичь стартует с 17 августа.

Напомним, для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий, необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца. Также всем охотникам нужно оплатить госпошлину.

Прием заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья области ведется в Управлении экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Адрес для подачи: улица Сурена Шаумяна, 16, (кабинет 16).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, в каких водоемах Орловщины лучше не купаться
Из-за плохих дорог за полгода на Орловщине произошло 153 ДТП
Трое претендентов на кресло в Госдуме от Орловской области приобрели официальный статус кандидатов
27 июля в Орле на площади Ленина состоится Кубок «Газпром — РусВело»
В Орле УК заплатит за затопленную квартиру местной жительницы
Орловский житель продавал синтетический наркотик через интернет
Орловцев попросили убрать гаражи с Приборостроительной улицы
Пятерых человек вытащили из горящей квартиры орловские спасатели
Орловчанка «под градусом» едва не заколола ножом своего мужа
В Орловской области увеличился приток мигрантов
В Орловской области от горящей травы воспламенился «ВАЗ»
Под Орлом пассажир легковушки пострадала в аварии с трактором
Орловский горсовет согласовал размещение фонтана в сквере Ермолова