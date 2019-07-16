Суд рассмотрит дело орловца, застрелившего из ружья своего односельчанина
Суд рассмотрит дело жителя Троснянского района, который убил своего односельчанина. Преступление мужчина совершил 4 марта 2019 года. В тот день он пришел домой к соседу по селу и застрелил его из ружья. Оказалось, тому предшествовали личные неприязненные отношения. После совершенного убийства орловец покинул чужой дом.
- Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU