Суд рассмотрит дело орловца, застрелившего из ружья своего односельчанина

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-16T08:58:38+03:00

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Суд рассмотрит дело жителя Троснянского района, который убил своего односельчанина. Преступление мужчина совершил 4 марта 2019 года. В тот день он пришел домой к соседу по селу и застрелил его из ружья. Оказалось, тому предшествовали личные неприязненные отношения. После совершенного убийства орловец покинул чужой дом.

- Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU