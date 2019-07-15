СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-15T17:15:19+03:00

Они оснащены в соответствии со стандартами оказания первичной медицинской помощи

Изменить размер текста: A A

В районные больницы Орловской области поступили новые ФАПы. Ключи от передвижных медицинских пунктов главам Мценского, Свердловского, Сосковского и Троснянского районов вручил Губернатор Андрей Клычков. Торжественная передача состоялась сегодня, 15 июля.

Сами комплексы состоят из трех отсеков. Первый – кабина водителя, второй- салон для перевозки сотрудников, третий отсек – медицинский с гинекологической и процедурной зонами. Новые ФАПы оснащены в соответствии со стандартами оказания первичной медицинской помощи.

- Здесь есть гинекологическое кресло, бактерицидный облучатель, ростомер, электрокардиограф, напольные весы для взрослых, весы для детей до 1 года, фонендоскоп, тонометр, индикатор внутриглазного давления без контакта с роговицей глаза, биохимический анализатор, а также фельдшерский набор, устройство ИВЛ типа УДР, гипотермический пакет, бинты, одноразовые шприцы, хирургические перчатки, медицинский электронный термометр, акушерский стетоскоп и холодильник, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Напомним, ФАПы поступили в районные больницы в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в целях оказания медпомощи жителям населенных пунктов численностью до 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU