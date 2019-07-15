2019-07-15T13:51:33+03:00
Общество

В огородах орловцев нашли опасных вредителей

Приусадебные участки жителей в нескольких районах области оказались заражены картофельной нематодой
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области обнаружили на приусадебных участках жителей региона опасного вредителя. В нескольких районах области огороды орловцев оказались заражены картофельной нематодой.

Исследования проводили специалисты Россельхознадзора. Приусадебные участки исследовали в девяти районах: Кромском, Мценском, Ливенском, Должанском, Знаменском, Болховском, Малоархангельском, Свердловском, Орловском. Проб было отобрано больше двух тысяч на общей площади в 518 гектаров. В итоге исследование почвы показало наличие карантинного организма.

- Анализ почвенных образцов показал наличие в них цист золотистой картофельной нематоды. Она выявлена во всех обследованных районах области. Карантинные фитосанитарные обследования продолжаются, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орлвоской и Курской областям.

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis) – узкоспециализированный паразит картофеля, в меньшей степени томата и баклажана. Потери урожая могут составлять 30—80 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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