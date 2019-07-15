2019-07-15T13:10:23+03:00
Политика

На выборы в Госдуму в Орле пойдет один самовыдвиженец

Период подачи заявлений о самовыдвижении завершился
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: официальный сайт Избиркома Орловской областиФото: официальный сайт Избиркома Орловской области
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На добыворы в Госдуму от Орловской области пойдет один самовыдвиженец. Период подачи документов от самопровозглашенных кандидатов завершился, в регионе таковым, а точнее таковой, оказался лишь один – Марина Прокофьева, пенсионерка, активистка.

Намомним, Марина Прокофьева представила свои документы в региональный Избирком в июне месяце.

- 12 июля завершился период представления в окружные избирательные комиссии уведомлений о самовыдвижении кандидатов на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам,- сообщает Избирательная комиссия Орловской области.

Кандидаты от партий еще могут подать документы в срок до 23 июля включительно. Пока что комиссию уведомили 4 кандидата от партий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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