На выборы в Госдуму в Орле пойдет один самовыдвиженец
На добыворы в Госдуму от Орловской области пойдет один самовыдвиженец. Период подачи документов от самопровозглашенных кандидатов завершился, в регионе таковым, а точнее таковой, оказался лишь один – Марина Прокофьева, пенсионерка, активистка.
Намомним, Марина Прокофьева представила свои документы в региональный Избирком в июне месяце.
- 12 июля завершился период представления в окружные избирательные комиссии уведомлений о самовыдвижении кандидатов на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам,- сообщает Избирательная комиссия Орловской области.
Кандидаты от партий еще могут подать документы в срок до 23 июля включительно. Пока что комиссию уведомили 4 кандидата от партий.
ИСТОЧНИК KP.RU