2019-07-15T11:58:59+03:00
Происшествия

В Орле полицейские просят горожан помочь в розыске вора

Конфиденциальность правоохранители гарантируют
Ольга СУПОНЕВА
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На фото подозреваемыйНа фото подозреваемый
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В Орле полицейские просят горожан помочь с розыском вора. Конфиденциальность правоохранители гарантируют.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 9 июля подозреваемый украл в отделении банка карту у женщины. После чего он отправился за покупками с чужим платежным средством и закупился почти на пять тысяч рублей.

Подозреваемый

Подозреваемый

Всех располагающих какой-либо информацией о данном мужчине просьба сообщить по телефону 8 962 478 05 78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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