В Орле полицейские просят горожан помочь в розыске вора
Конфиденциальность правоохранители гарантируют
На фото подозреваемый
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В Орле полицейские просят горожан помочь с розыском вора. Конфиденциальность правоохранители гарантируют.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 9 июля подозреваемый украл в отделении банка карту у женщины. После чего он отправился за покупками с чужим платежным средством и закупился почти на пять тысяч рублей.
Подозреваемый
Всех располагающих какой-либо информацией о данном мужчине просьба сообщить по телефону 8 962 478 05 78.
ИСТОЧНИК KP.RU