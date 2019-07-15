В Орле полицейские просят горожан помочь в розыске вора

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-15T11:58:59+03:00

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В Орле полицейские просят горожан помочь с розыском вора. Конфиденциальность правоохранители гарантируют.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 9 июля подозреваемый украл в отделении банка карту у женщины. После чего он отправился за покупками с чужим платежным средством и закупился почти на пять тысяч рублей.

Подозреваемый

Всех располагающих какой-либо информацией о данном мужчине просьба сообщить по телефону 8 962 478 05 78.

ИСТОЧНИК KP.RU