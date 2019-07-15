Почти на два месяца перекроют движение в переулке Воскресенском в Орле
На этом участке будут капитально ремонтировать газопровод
Почти на два месяца перекроют движение в переулке Воскресенском в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:
Почти на два месяца перекроют движение в переулке Воскресенском в Орле. К таким ограничения пришлось прибегнуть в связи с капитальным ремонтом здесь газопроводов среднего и низкого давления.
- Движение транспортных средств будет закрыто на переулке Воскресенском на участке от дома № 22 до улицы Комсомольской, а также на улице Гагарина до 1-й Посадской, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Дорогу перекроют с 1 августа по 30 сентября. Объезд рекомендовано осуществлять по улицам Комсомольской, Розы Люксембург и Черкасской.
ИСТОЧНИК KP.RU