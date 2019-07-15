СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-15T11:16:35+03:00

Почти на два месяца перекроют движение в переулке Воскресенском в Орле Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

На этом участке будут капитально ремонтировать газопровод

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Почти на два месяца перекроют движение в переулке Воскресенском в Орле. К таким ограничения пришлось прибегнуть в связи с капитальным ремонтом здесь газопроводов среднего и низкого давления.

- Движение транспортных средств будет закрыто на переулке Воскресенском на участке от дома № 22 до улицы Комсомольской, а также на улице Гагарина до 1-й Посадской, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Дорогу перекроют с 1 августа по 30 сентября. Объезд рекомендовано осуществлять по улицам Комсомольской, Розы Люксембург и Черкасской.

ИСТОЧНИК KP.RU