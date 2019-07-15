Полтора десятка пожарных и шесть машин тушили жилой дом в Орле

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-15T09:33:05+03:00

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Поздним вечером воскресенья, 14 июля, в Орле пожарные боролись с огнём, охватившим жилой дом. Повышенный номер сложности был присвоен ЧП, ликвидировали пламя 16 человек и 6 машин.

Всё произошло в районе Выгонки. Примерно в 10 вечера воскресенья, 14 июля, спасателям поступил сигнал о возгорании. Как оказалось, полыхал дом мансардного типа. От огня пришлось отбивать стоящие рядом жилые дома. К половине одиннадцатого ликвидировали открытое горение, кровля рухнула. Не обошлось без травм среди пожарных.

- Начальник караула ПСЧ -2 получил ушиб голени при тушении возгорания, он не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает, был обследован врачами, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели ещё долгое время проливали место пожара, разбирали конструкции. Устанавливается причина возгорания. Жертв нет.

ИСТОЧНИК KP.RU