2019-07-15T09:33:05+03:00
Происшествия

Полтора десятка пожарных и шесть машин тушили жилой дом в Орле

Ночной пожар получил повышенный номер сложности
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Поздним вечером воскресенья, 14 июля, в Орле пожарные боролись с огнём, охватившим жилой дом. Повышенный номер сложности был присвоен ЧП, ликвидировали пламя 16 человек и 6 машин.

Всё произошло в районе Выгонки. Примерно в 10 вечера воскресенья, 14 июля, спасателям поступил сигнал о возгорании. Как оказалось, полыхал дом мансардного типа. От огня пришлось отбивать стоящие рядом жилые дома. К половине одиннадцатого ликвидировали открытое горение, кровля рухнула. Не обошлось без травм среди пожарных.

- Начальник караула ПСЧ -2 получил ушиб голени при тушении возгорания, он не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает, был обследован врачами, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели ещё долгое время проливали место пожара, разбирали конструкции. Устанавливается причина возгорания. Жертв нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В огородах орловцев нашли опасных вредителей
В Орле пройдут благотворительные мероприятия в рамках марафона «Добрые руки»
На выборы в Госдуму в Орле пойдет один самовыдвиженец
На выходных орловские спасатели обезвредили гранату
В орловских водоемах найдены вредные вещества
Орловские футболисты одержали победу в матче с «Авангардом-М»
В Орле полицейские просят горожан помочь в розыске вора
В Орле перекресток на 5-го Августа не поделили «Киа» и «ВАЗ»
Уже 100 человек подали заявки на участие в «Молодых кадрах Орловщины»
Почти на два месяца перекроют движение в переулке Воскресенском в Орле
Орловские медики объявили о начале итальянской забастовки
Орловец пробрался в незапертую квартиру чтобы поживиться чужим имуществом
Сбербанк проведет одно из крупнейших в мире спортивных корпоративных соревнований