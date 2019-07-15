2019-07-15T09:36:24+03:00
Происшествия

В Орле парень на "Ягуаре" протаранил "Хонду"

В ДТП пострадала девушка-пассажир
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В Орле молодой человек за рулем "Ягуара" протаранил "Хонду". В аварии пострадала девушка-пассажир.

Авария произошла ранним утром воскресенья, 14 июля. Парень 24х лет ехал на "Ягуаре" по Московскому шоссе областного центра: со стороны улицы Бурова в направлении Металлургов.

- Предварительно установлено, в районе дома 153 по Моссковскому шоссе он не выдержал безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем «Хонда», под управлением 28-летнего мужчины, который следовал попутно, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В итоге 27-летняя пассажир "Хонды" получила травмы. Врачи оказали ей всю необходимую помощь и отпустили на домашнее лечение. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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