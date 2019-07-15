В Орле парень на "Ягуаре" протаранил "Хонду"
В Орле молодой человек за рулем "Ягуара" протаранил "Хонду". В аварии пострадала девушка-пассажир.
Авария произошла ранним утром воскресенья, 14 июля. Парень 24х лет ехал на "Ягуаре" по Московскому шоссе областного центра: со стороны улицы Бурова в направлении Металлургов.
- Предварительно установлено, в районе дома 153 по Моссковскому шоссе он не выдержал безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем «Хонда», под управлением 28-летнего мужчины, который следовал попутно, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В итоге 27-летняя пассажир "Хонды" получила травмы. Врачи оказали ей всю необходимую помощь и отпустили на домашнее лечение. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU