2019-07-14T10:19:09+03:00
Происшествия

На орловской трассе столкнулись «Тойота» и «ВАЗ»

Женщина-водитель отечественной легковушки госпитализирована
Ольга СУПОНЕВА
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Фото предоставлено пресс-службой регионального УМВДФото предоставлено пресс-службой регионального УМВД
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На трассе в Орловской области произошло ДТП с участием иномарки «Тойота» и отечественного «ВАЗа». Женщина-водитель, управлявшая «Двенадцатой», госпитализирована с травмами.

Авария случилась около восьми часов утра субботы, 13 июля. По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, 59-летний мужчина ехал по дороге «Орел-Тамбов-Крутое-Ливны» со стороны райцентра Ливны в направлении поселка Сахзаводской. В какой-то момент мужчина решил развернуться и не уступил дорогу двигавшемуся встречному автомобилю «ВАЗ». Машины столкнулись.

Фото предоставлено пресс-службой регионального УМВД

Фото предоставлено пресс-службой регионального УМВД

- В результате водитель «ВАЗа» получила телесные повреждения, с травмами госпитализирована. На месте ДТП работали сотрудники МО МВД России «Ливенский». Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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