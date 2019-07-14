Орловцев предупредили об участившихся случаях мошенничества

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-14T10:12:24+03:00

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Жителей Орловской области предупредили об участившихся случаях мошенничества. На этот раз аферисты обманывают людей, представляясь сотрудниками трудовой инспекции.

О новом виде мошенничества сообщили в самом региональном трудовом ведомстве.

- В связи с участившимися случаями предложений от имени Государственной инспекции труда в Орловской области работодателям Орловской области платных услуг для подготовки к плановым проверкам сообщаем, что Государственная инспекция труда в Орловской области не занимается оказанием платных услуг. Все поступающие от имени инспекции предложения об оказании платных услуг являются мошенничеством, - сообщает Госинспекция труда в Орловской области.

О подобных случаях стоит сообщать в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU