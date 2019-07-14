Орловцев предупредили об участившихся случаях мошенничества
Жителей Орловской области предупредили об участившихся случаях мошенничества. На этот раз аферисты обманывают людей, представляясь сотрудниками трудовой инспекции.
О новом виде мошенничества сообщили в самом региональном трудовом ведомстве.
- В связи с участившимися случаями предложений от имени Государственной инспекции труда в Орловской области работодателям Орловской области платных услуг для подготовки к плановым проверкам сообщаем, что Государственная инспекция труда в Орловской области не занимается оказанием платных услуг. Все поступающие от имени инспекции предложения об оказании платных услуг являются мошенничеством, - сообщает Госинспекция труда в Орловской области.
О подобных случаях стоит сообщать в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU