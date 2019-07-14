Два малыша пострадали в ДТП в орловском поселке

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-14T10:06:27+03:00

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В поселке Хотынец Орловской области в ДТП пострадали два малыша. Молодой водители на «ВАЗе» протаранил иномарку «Форд».

Авария случилась в субботу, 13 июля. Предварительно установлено, что 18-летний парень за рулем «Семерки» ехал по улице Ленина районного центра, стал обгонять иномарку, за рулем которой был 55-летний мужчина.

«Форд» в этот момент совершал маневр налево, водитель «Семерки» врезался в него.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Форд» получили повреждения - мальчики 2016 года рождения и 2019 года рождения После оказания медицинской помощи отпущены. На месте работали сотрудники ГИБДД, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU