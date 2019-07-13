Орловец обокрал спящую на берегу реки пару

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-13T12:25:06+03:00

Его уловом стала сумка с документами, банковскими картами и деньгами

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В Орле сотрудники полиции раскрыли кражу сумки. С заявлением о пропаже к стражам порядка обратилась местная жительница. Девушка рассказала, что вместе со своим знакомым она устроила пикник на берегу реки. Через какое то время пара не обнаружила сумки, а вместе с ней и два мобильных телефона, документы и банковские карты.

Похитителем дамского аксессуара оказался 22-летний житель Орловской области. Оказалось, молодой человек и раньше привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Полицейским орловец рассказал, что, прогуливаясь, увидел на берегу спящих парня и девушку и решил воспользоваться случаем.

Из сумки парень забрал два мобильных телефона, банковские карты и деньги в сумме 100 рублей. Саму сумку с документами он выбросил. Частично похищенное полицейским удалось изъять.

- Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU