«Про100бизнес»: жители Орла расскажут, чего в городе недостаточно
Жителей Орла приглашают принять участие в опросе в рамках проекта «Про100бизнес». Его инициатором выступил Губернатор Орловской области Андрей Клычков с целью максимально облегчить не только процедуры создания и ведения бизнеса, но и дать направления, готовые бизнес-планы каждому желающему им заниматься.
- В опросе орловцы смогут сообщить, каких видов предпринимательской деятельности в их районе недостаточно, а каких — в избытке, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Свои предложения жители Орла могут направить на адрес: economy@orel-adm.ru с пометкой в теме «Опрос населения». Принимается информация об определенном объекте и месте его расположения.
ИСТОЧНИК KP.RU