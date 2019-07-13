«Про100бизнес»: жители Орла расскажут, чего в городе недостаточно

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-13T12:20:55+03:00

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Жителей Орла приглашают принять участие в опросе в рамках проекта «Про100бизнес». Его инициатором выступил Губернатор Орловской области Андрей Клычков с целью максимально облегчить не только процедуры создания и ведения бизнеса, но и дать направления, готовые бизнес-планы каждому желающему им заниматься.

- В опросе орловцы смогут сообщить, каких видов предпринимательской деятельности в их районе недостаточно, а каких — в избытке, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Свои предложения жители Орла могут направить на адрес: economy@orel-adm.ru с пометкой в теме «Опрос населения». Принимается информация об определенном объекте и месте его расположения.

ИСТОЧНИК KP.RU