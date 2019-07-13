2019-07-13T12:16:27+03:00
Происшествия

Суд наказал орловца за оскорбление сотрудника полиции

Мужчина будет трудиться 240 часов на обязательных работах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Суд наказал орловца за оскорбление сотрудника полицииСуд наказал орловца за оскорбление сотрудника полицииФото: Архив "КП"
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Жителя Хотынецкого района Орловской области осудили за публичное оскорбление полицейского во время того, как страж порядка выполнял свои должностные обязанности. В присутствии посторонних он бранил сотрудника полиции, который приехал для проверки поступившего сообщения в дежурную часть. Сам орловец был на тот момент пьян.

- Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Тогда суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 1 год и 6 месяцев. Основное наказание он отбыл, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

На этот раз суд принял во внимание, что орловец вину признал и раскаялся. На основании статьи 70 УК РФ ему назначили окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права управлять транспортными средствами на срок 8 месяцев и 9 дней. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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