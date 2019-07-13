СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-13T12:14:24+03:00

Традиционно в них приняли участие инспекторы по маломерным судам

Изменить размер текста: A A

В Орле прошли ежегодные соревнования по водно-моторному спорту. Традиционно в них приняли участие инспекторы по маломерным судам. Состязаться участникам предстояло на озере Светлая жизнь.

Инспекторы продемонстрировали свое умение владеть штурвалом и показали знания российского законодательства в своей области. За соревнования спортсменам предстояло преодолеть несколько этапов. Это и скоростная гонка на мотолодках, и скоростное маневрирование на мотолодке и гидроцикле, а также спасение утопающих.

Пройти гонку и маневрирование без штрафных очков удалось не всем. По итогам упорной борьбы победителем соревнования стал руководитель группы патрульной службы Центра ГИМС Александр Тиняков. Инспектор будет представлять Орловскую область на следующем этапе состязаний.

ИСТОЧНИК KP.RU