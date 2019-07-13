СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-13T11:16:26+03:00

Орловец обменял в магазинах пять поддельных банкнот на настоящие Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Житель Троснянского района Орловской области обменял в местных магазинах пять поддельных банкнот на настоящие. Купюры номиналом 5 тысяч рублей мужчина получил от другого лица. Всего шесть поддельных банковских билетов.

Пять купюр орловец успел разменять в магазинах, покупая товары. Шестую он хранил в собственном доме до того момента, как подделку обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу за незаконное хранение и сбыт поддельных банковских билетов в отношении ранее судимого жителя Троснянского района по статье 186 УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кромской районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU