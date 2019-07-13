2019-07-13T11:07:02+03:00
Происшествия

В Орле задержали женщину со свертком героина

Жительница собиралась сбыть более 20 граммов наркотика
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле задержали женщину со свертком героинаВ Орле задержали женщину со свертком героинаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле полицейские задержали женщину со свертком героина. Жительница собиралась сбыть более 20 граммов наркотика путем «закладки». Информацию о возможной причастности орловчанки к распространению запрещенного вещества подтвердилась в результате проведенных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий.

-Полицейскими была пресечена попытка сбыта женщиной наркотического средства. У нее изъяли сверток с веществом, предположительно наркотическим, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Исследование содержимого показало, что в свертке был героин массой 22,64 грамма. В отношении орловчанки возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Сейчас женщина арестована. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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