2019-07-12T16:57:29+03:00
Звезды

Хор Турецкого выступил на главной площади Орла

Тысячи горожан спели любимые песни вместе с исполнителями [фото]
Наталья Меркулова
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Тысячи горожан спели любимые песни вместе с исполнителямиТысячи горожан спели любимые песни вместе с исполнителямиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 11 июля, на главной площади Орла выступил легендарный хор Турецкого. Это событие дало старт Дням Москвы в Орловской области и позволило тысячам орловцев спеть любимые песни вместе с одним из лучших вокальных коллективов России.

- В прошлом году в Москве прошли Дни Орловской области. Теперь мы организовали ответный прием для столичной делегации. Наше сотрудничество набирает обороты и выходит на новый уровень стратегического межрегионального взаимодействия, - обратился к жителям города перед началом концерта Андрей Клычков.

Солистки "Soprano Турецкого" покорили зрителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Солистки "Soprano Турецкого" покорили зрителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Артисты хора Турецкого исполнили всеми любимые музыкальные хиты и в очередной раз покорили орловскую публику своей открытостью и душевностью.

Вместе с хором Турецкого спели и маленькие орловцы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вместе с хором Турецкого спели и маленькие орловцыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Несколько часов горожане пели и танцевали под открытым небом. Восхищенные аплодисменты еще долго не смолкали после финального выхода хора на сцену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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