2019-07-12T16:11:49+03:00
Звезды

Выставка «Московские триптихи» открылась в Орле

Жителей и гостей города приглашают увидеть снимки фотохудожника Константина Кокошкина
Ольга СУПОНЕВА
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Один из экспонатов. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиОдин из экспонатов. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области
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В Орле открылась новая выставка под названием «Московские триптихи». Работы фотохудожника Константина Кокошкина жители и гости города смогут увидеть в краеведческом музее.

Выставка открылась в рамках проведения Дней Москвы в регионе. В экспозицию вошли фотоработы из фондов Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы». Фотокорреспондент и автор фотокниг Константин Кокошкин является лауреат престижной награды в сфере фотоискусства – премии «Золотой глаз России».

КОГДА, ГДЕ?

12 июля – 12 августа

Ул. Гостиная, 2

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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