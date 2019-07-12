Выставка «Московские триптихи» открылась в Орле

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-12T16:11:49+03:00

Один из экспонатов. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Изменить размер текста: A A

В Орле открылась новая выставка под названием «Московские триптихи». Работы фотохудожника Константина Кокошкина жители и гости города смогут увидеть в краеведческом музее.

Выставка открылась в рамках проведения Дней Москвы в регионе. В экспозицию вошли фотоработы из фондов Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы». Фотокорреспондент и автор фотокниг Константин Кокошкин является лауреат престижной награды в сфере фотоискусства – премии «Золотой глаз России».

КОГДА, ГДЕ?

12 июля – 12 августа

Ул. Гостиная, 2

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU