Выставка «Московские триптихи» открылась в Орле
В Орле открылась новая выставка под названием «Московские триптихи». Работы фотохудожника Константина Кокошкина жители и гости города смогут увидеть в краеведческом музее.
Выставка открылась в рамках проведения Дней Москвы в регионе. В экспозицию вошли фотоработы из фондов Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы». Фотокорреспондент и автор фотокниг Константин Кокошкин является лауреат престижной награды в сфере фотоискусства – премии «Золотой глаз России».
КОГДА, ГДЕ?
12 июля – 12 августа
Ул. Гостиная, 2
(6+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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