Небольшой дождь и переменная облачность ждут жителей Орла на выходных

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-12T15:06:06+03:00

Температура ночью всего +9, днем разогреется до +20

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Грядущие выходные, 13-14 июля, летней жарой орловцев не побалуют. Ночи также остаются достаточно прохладными, ожидаются дожди.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 13 июля небо над городом будет затянуто тучами, ожидается небольшой дождь. Ночью температура составит +10, днем +20 градусов. Ветер северный, 3 м/с, давление 739 мм рт.ст.

В воскресенье, 14 числа, облачность переменная. Ночью +9 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +22 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 2 м/с, давление 740 мм рт.ст. Ожидается небольшой дождь.

По предварительным прогнозам, на будущей рабочей неделе немного потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU