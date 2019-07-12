Орловский губернатор прибавил 14 пунктов в медиарейтинге

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-12T14:38:42+03:00

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков прибавил 14 пунктов в медиаретинге. Глава региона расположился на 66-й строчке.

Медиарейтинг губернаторов России за июнь 2019 года представила «Медиалогия». Согласно ему, количество сообщений с упоминанием Клычкова за прошлый месяц составило 1 752, таким образом глава Орловщины получил медиаиндекс 7880,7.

Среди глав ЦФО Андрей Клычков расположился на 15 месте. Первую строчку заняли москвичи Сергей Собянин и Андрей Воробьев, на третьем месте расположился глава Тверской области Игорь Руденя. В целом же по России первые три места занимают Александр Беглов, Сергей Собянин и Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU