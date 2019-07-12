Орловским медикам рассказали о «московском стандарте поликлиники»

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-12T14:21:32+03:00

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Дни Москвы продолжаются в Орловской области. В их рамках состоялась встреча представителей медицинского сообщества столицы и орловских врачей.

Коллеги обсудили совершенствование первичной медицинской помощи взрослому населению. Также темой беседы стало создание пациентоориентированной среды в медицинских организациях Орловщины.

- Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников подробно рассказал коллегам о так называемом «московском стандарте поликлиники», включающем иной подход к деятельности регистратуры, организации деятельности врача, созданию комфортной среды в поликлинике и общению пациента с врачом, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Как отметил руководитель регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин, в Орловской области уже начался процесс решения проблем в местных поликлиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU