Орловские депутаты соберутся внепланово, чтобы поставить точку в вопросе установки фонтана в сквера Ермолова

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-12T13:37:04+03:00

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В Орле депутаты городского совета выйдут с каникул и внепланово соберутся, чтобы обсудить вопрос изменений в сквере Ермолова. Точка в спорной теме может быть поставлена уже в грядущий вторник, 16 июля - в этот день и состоится внеочередная сессия.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, на будущей неделе народные избранники рассмотрят две темы. В повестку дня вошли вопросы о внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». И второй - об одобрении изменения архитектурного облика объекта благоустройства — сквера Генерала Ермолова, расположенного в заповедной зоне № 1 г. Орла, в связи с размещением фонтана.

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Благоустройство сквера Ермолова в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU