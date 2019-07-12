Орловские пенсионеры показали спортивную подготовку

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-12T10:25:01+03:00

Самими быстрыми и ловкими оказались участники команды Заводского района Орла

Изменить размер текста: A A

В Орле состоялся региональный этап VI Спартакиады пенсионеров России. Пожилые жители региона состязались в быстроте, силе и ловкости, продемонстрировав свою спортивную подготовку.

Всего в соревнованиях участие принимали 22 команды муниципальных образований и 4 городских округов. Участники состязались в шести видах спорта, а также преодолели эстафету.

- Лучших определили, как в личном, так и в командном зачётах. Победителем общекомандного первенства стала сборная пенсионеров Заводского района г. Орла. Второе место заняла команда г. Ливны, третьими стали представители г. Мценска, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Орловского облсовета.

По итогам Спартакиады будет сформирована команда лучших: она представит регион в федеральных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU