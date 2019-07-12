2019-07-12T10:25:01+03:00
Спорт

Орловские пенсионеры показали спортивную подготовку

Самими быстрыми и ловкими оказались участники команды Заводского района Орла
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Орловского облсоветаФото: пресс-служба Орловского облсовета
Изменить размер текста:

В Орле состоялся региональный этап VI Спартакиады пенсионеров России. Пожилые жители региона состязались в быстроте, силе и ловкости, продемонстрировав свою спортивную подготовку.

Всего в соревнованиях участие принимали 22 команды муниципальных образований и 4 городских округов. Участники состязались в шести видах спорта, а также преодолели эстафету.

- Лучших определили, как в личном, так и в командном зачётах. Победителем общекомандного первенства стала сборная пенсионеров Заводского района г. Орла. Второе место заняла команда г. Ливны, третьими стали представители г. Мценска, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Орловского облсовета.

По итогам Спартакиады будет сформирована команда лучших: она представит регион в федеральных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небольшой дождь и переменная облачность ждут жителей Орла на выходных
Орловский губернатор прибавил 14 пунктов в медиарейтинге
Орловским медикам рассказали о «московском стандарте поликлиники»
Орловские депутаты соберутся внепланово, чтобы поставить точку в вопросе установки фонтана в сквера Ермолова
Орловца покалечили его же гости
Центр защиты прав потребителей разъясняет:
Сыр из будущего и кишечная палочка: тонны сомнительных молочных продуктов изъяты у орловского производителя
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
В Мценске юный пешеход оказался под колесами легковушки
Губернатор показал представителям Правительства Москвы орловские скверы
«Умные урны» будут использовать на выборах в Госдуму в Орле
В жилых домах на Посадских улицах в Орле отключат подачу газа
Орловчанка отравилась толкачиками
На Орловщине стартовало анкетирование среди молодых мам, желающих совмещать материнство с работой
В Орле пешеход оказался под колесами «Тойоты»
Еще два старинных дома в Орле сдадут в аренду за 1 рубль
На день жители Орла останутся без воды
Кража и грабеж: орловец дважды похитил телевизор у своего знакомого
На орловской трассе водителю микроавтобуса стало плохо и он врезался во встречное авто
Орловский депутат вошел в список самых богатых депутатов и чиновников России
Полсотни орловцев не пустили за границу из-за долгов по коммуналке
В Орле стартовал цикл мероприятий ко Дням Москвы в Орловской области
В Мценске мотоциклист без прав покалечился в столкновении с легковушкой
Орловец попался на сбыте 600 бутылок контрафактного алкоголя
«Нива» въехала в припаркованный грузовик на трассе «Орел-Тамбов»