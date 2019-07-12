2019-07-12T09:50:16+03:00
Общество

Губернатор показал представителям Правительства Москвы орловские скверы

Делегаты побывали в тех зонах отдыха, ремонт которых велся за счет средств столичного бюджета
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Делегация из Москвы, приехавшая в Орел в рамках Дней столицы в регионе, побывала в парковых зонах областного центра. Места отдыха показал гостям губернатор Андрей Клычков: они побывали в городском ПКиО, Литературном квартале и нескольких скверах.

Места, которые посетили столичные гости, - досуговые зоны, ремонт которых велся за счет межбюджетных трансферов из бюджета Москвы.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области члены делегации Правительства Москвы дали высокую оценку проведенным работам.

- То, что было сделано в рамках программ реконструкции общественных территорий в Орле, говорит о взвешенном подходе к изменению облика города. Проводя работы, думали прежде всего о комфорте и удобстве людей, - отметил по итогам объезда Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В этом году объем финансирования скверов, парков и других общественных территорий составил 750 миллионов рублей, что больше на 30% предыдущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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