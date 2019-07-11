СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-11T17:51:38+03:00

В жилых домах на Посадских улицах в Орле отключат подачу газа Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В жилых домах на Посадских улицах в Орле отключат подачу газа. Речь идет о доме № 23 по улице 1-ой Посадской и о домах № 2 и № 4 по 2-ой Посадской.

Временные ограничения здесь связаны с ремонтом газовой магистрали, которой проводит ОАО «Газпром газораспределение Орел». Газ в дома не будет поступать до 17 часов 15 июля.

Кроме того, в такой же срок в городе проведут гидравлические испытания и ремонт тепломагистрали на улице 6-й Орловской дивизии, 14. Как сообщает диспетчер ООО «Газпром теплоэнерго Орел», в связи с этим дома № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27 будут отключены от горячей воды.

В жилых домах на Посадских улицах в Орле отключат подачу газаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU