2019-07-11T17:33:50+03:00
Общество

Орловчанка отравилась толкачиками

В регионе зарегистрирован первый случай отравления грибами в этом сезоне
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В Орловской области женщина отравилась толкачиками. Это первый случай отравления грибами в нынешнем сезоне.

Грибы-толкачики считаются условно съедобными, пищевой ценности не имеют и к сбору не рекомендованы. Однако некоторые все равно берут этот гриб.

- Пострадавшая употребила в пищу грибы, которые относятся к условно-съедобным, при приготовлении они подвергались только однократной варке, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Специалисты ведомства просят орловцев быть бдительными и обращает внимание на необходимость соблюдения мер профилактики при употреблении грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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