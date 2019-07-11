Орловчанка отравилась толкачиками

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-11T17:33:50+03:00

В регионе зарегистрирован первый случай отравления грибами в этом сезоне

Изменить размер текста: A A

В Орловской области женщина отравилась толкачиками. Это первый случай отравления грибами в нынешнем сезоне.

Грибы-толкачики считаются условно съедобными, пищевой ценности не имеют и к сбору не рекомендованы. Однако некоторые все равно берут этот гриб.

- Пострадавшая употребила в пищу грибы, которые относятся к условно-съедобным, при приготовлении они подвергались только однократной варке, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Специалисты ведомства просят орловцев быть бдительными и обращает внимание на необходимость соблюдения мер профилактики при употреблении грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU