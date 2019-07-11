Орловчанка отравилась толкачиками
В регионе зарегистрирован первый случай отравления грибами в этом сезоне
.Фото: Архив "КП"
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В Орловской области женщина отравилась толкачиками. Это первый случай отравления грибами в нынешнем сезоне.
Грибы-толкачики считаются условно съедобными, пищевой ценности не имеют и к сбору не рекомендованы. Однако некоторые все равно берут этот гриб.
- Пострадавшая употребила в пищу грибы, которые относятся к условно-съедобным, при приготовлении они подвергались только однократной варке, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
Специалисты ведомства просят орловцев быть бдительными и обращает внимание на необходимость соблюдения мер профилактики при употреблении грибов.
ИСТОЧНИК KP.RU