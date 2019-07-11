СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-11T16:26:42+03:00

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На Орловщине стартовало анкетирование среди молодых мам, желающих совмещать материнство с работой. Опрос проводит региональное управление труда и занятости. В нем предлагается принять участие женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста.

Анкетирование проводится в рамках подготовки к реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Орловской области». Женщинам предлагается ответить всего на 11 вопросов на тему того, хотели бы они заниматься предпринимательской деятельностью.

Заполнить анкету можно найти на официальном сайте ведомства. После бланк пересылается на электронный адрес: training@job.orl.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU