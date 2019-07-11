В Орле пешеход оказался под колесами «Тойоты»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-11T16:24:27+03:00

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В Орле сегодня утром, 11 июля, автомобиль сбил пешехода. Мужчина госпитализирован с травмами.

ДТП случилось около 11 часов утра в Советском районе города.

- Предварительно установлено, что 48-летний водитель управляя автомобилем «Тойта» следовал по улице Брестская в направлении улицы Максима Горького и в районе дома 10 произошел наезд на 41-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева на право по ходу движения в неположенном месте, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU