В Орле пешеход оказался под колесами «Тойоты»
Мужчина госпитализирован с травмами
Пешеход госпитализирован с травмамиФото: Архив "КП"
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В Орле сегодня утром, 11 июля, автомобиль сбил пешехода. Мужчина госпитализирован с травмами.
ДТП случилось около 11 часов утра в Советском районе города.
- Предварительно установлено, что 48-летний водитель управляя автомобилем «Тойта» следовал по улице Брестская в направлении улицы Максима Горького и в районе дома 10 произошел наезд на 41-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева на право по ходу движения в неположенном месте, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU