Еще два старинных дома в Орле сдадут в аренду за 1 рубль

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-11T15:59:19+03:00

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В Орле сдадут в аренду за 1 рубль еще два старинных дома. Дом Лобановых – в их числе.

Аукцион объявило УМИЗ. Помимо дома Лобановых, что находится по адресу Старо-Московская, 55, сдается нежилое здание на Гагарина, 28. Оба этих строения относятся к объектам культурного наследия и являются памятниками строительства жилых домов XIX века.

Ранее, как уже рассказывала «КП» своим читателям, тревогу относительно удручающего состояния дома Лобановых забил потомок друзей Тургенева Александр Петров. Он отметил, что историческое здание может быть уничтожено, если оно не найдет хозяина в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU