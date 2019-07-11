СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-11T15:58:08+03:00

На день жители Орла останутся без воды Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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На день жители Орла останутся без воды. Водоснабжение временно прекратят 12 июля в Заводском районе города.

Под ограничения попадут несколько абонентов. В их числе дома № 43 и № 52 по улице Латышских стрелков, а также дома № 1, № 2, № 3, № 4а, № 5, № 7 в Цветочном проезде.

Водоснабжение будет прекращено с 9 утра до 18 вечера. Временные трудности орловцам придется переждать в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети по адресу улица Латышских стрелков, 45.

ИСТОЧНИК KP.RU