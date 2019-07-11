2019-07-11T15:15:09+03:00
Происшествия

Кража и грабеж: орловец дважды похитил телевизор у своего знакомого

Своему товарищу мужчина угрожал расправой
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Кража и грабеж: орловец дважды похитил телевизор у своего знакомогоКража и грабеж: орловец дважды похитил телевизор у своего знакомогоФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудники полиции задержали мужчину, который обокрал и ограбил своего знакомого. Уловом орловца стали два телевизора. Один из приборов он украл, когда его друг после застолья уснул. На следующий день мужчина вернулся в дом к своему товарищу. Угрожая ему расправой, преступник отрыто похитил еще один телевизор.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать 27-летнего подозреваемого в краже и грабеже. Мужчина и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оказалось, похищенные телевизоры молодой орловец успел сбыть. В отношении мужчины сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело по статьям 158 и 161 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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