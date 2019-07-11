2019-07-11T14:41:03+03:00
Происшествия

На орловской трассе водителю микроавтобуса стало плохо и он врезался во встречное авто

Мужчина потерял контроль над автомобилем
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня утром на трассе в Орловской области столкнулись "УАЗ" и "Форд". Водителю отечественного микроавтобуса стало плохо за рулем и он потерял контроль над машиной.

Авария случилась в Покровском районе. Около десяти часов утра 55-летний мужчина ехал на "УАЗе" и почувствовал себя дурно. Мужчина не смог управлять автомобилем и в этот момент произошло столкновение со встречной иномаркой.

- В результате аварии водитель автомобиля "УАЗ" с травмами госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники ОМВД России по Покровскому району, проводится проверка, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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