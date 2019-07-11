Орловский депутат вошел в список самых богатых депутатов и чиновников России

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-11T14:29:14+03:00

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Депутат Орловского областного Совета вошел в рейтинг Forbes. Виталий Рыбаков оказался в ТОП-100 самых богатых депутатов и чиновников России.

Эксперты Forbes изучили сотни различных деклараций и выяснили, сколько зарабатывают слуги народа в России, а также каким имуществом они владеют. В рейтинге учитывался общий доход семьи госслужащего или депутата. Что касается собственности, то учитывались дома, квартиры, дачные участки и прочее.

Орловский парламентарий расположился на 71 строчке этого рейтинга. В строчке доход семьи значится 226.39 миллионов рублей, при этом 44228 миллиона рублей – личный доход. Объектов недвижимости у Рыбакова 125.

Отметим, что в ТОП-100 депутат расположился между заместителем министра транспорта России Владимиром Токаревым и депутатом Заксобрания Челябинской области Семеном Мительманом.

ИСТОЧНИК KP.RU