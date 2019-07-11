Полсотни орловцев не пустили за границу из-за долгов по коммуналке

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-11T13:36:59+03:00

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В Орловской области больше полусотни человек не могут выехать за границу из-за неоплаченных счетов по электороэнергии. Отпуск за рубежом не светит тем, у кого накопился долг в 30 тысяч рублей.

Интересно, что такие неслабые долги далеко не всегда связаны с плачевным материальным положением.

- Отдельные граждане по каким-то своим причинам уверены, что могут безнаказанно не платить за электроэнергию. Однако, это не так, и запрет на выезд за границу в отношении таких должников очень действенная мера. Кроме того недобросовестным потребителям грозят пени, судебные тяжбы, сложности в получении кредитов, арест имущества и ограничение электроснабжения, - рассказал «Комсомолке» начальник управления по работе с клиентами в городе Орле ООО «Орловский энергосбыт» Леонид Псарев.

Кстати, закрыть границу для неплательщиков могут и при долге в 10 тысяч рублей: в том случае, если задолженность находится в производстве УФССП более двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU