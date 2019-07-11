СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-11T13:19:51+03:00

Они начались с церемонии возложения цветов к братской могиле в Сквере Танкистов

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Сегодня, 11 июля, в Орле стартовал цикл мероприятий ко Дням Москвы в Орловской области. Они начались с церемонии возложения цветов к братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну в Сквере Танкистов. Участие в нем приняли Губернатор Орловской области Андрей Клычков, первые лица города, общественники, местные жители и делегация из Москвы. Участники церемонии почтили погибших героев минутой молчания.

Напомним, в честь дней Москвы столичных делегатов будет ждать насыщенная программа. Сегодня мероприятия продолжатся в духовно-православном центре «Вятский Посад», куда гости прибудут в 15 часов. Там они осмотрят парковые зоны и объекты улично-дорожной сети, ремонт которых осуществлялся за счет межбюджетных трансфертов из Москвы.

Торжественная церемония открытия Дней Москвы в Орловской области состоится вечером в Орле на площади Ленина. В 18:30 для жителей и гостей города споет Хор Турецкого.

ИСТОЧНИК KP.RU