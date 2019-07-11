В Мценске мотоциклист без прав покалечился в столкновении с легковушкой
Сегодня днем в городе Мценске Орловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. С места аварии водителя двухколесного транспорта, у которого как оказалось не было права управление байком, увезли в больницу.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
Все произошло в начале двенадцатого. Как предварительно установлено полицейскими, 42-летний водитель ехал за рулем иномарки "Хендаи" по улице Мира районного центра в сторону улицы Советской.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
- При осуществлении манёвра поворота налево на улицу Карла Марска на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу мотоциклу "Хонда", не зарегистрированному в установленном порядке, под управлением 28-летнего водителя, не имеющего права управления транспортным средством категории "А", который двигался в прямом направлении по улице Мира, в результате чего произошло столкновение, - описали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Удар был сильный. С травмами водителя мотоцикла доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии, устанавливают все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU