Орловец попался на сбыте 600 бутылок контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-11T12:58:01+03:00

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Житель Мценского района попался правоохранителям на сбыте контрафактного алкоголя. Сведения о том, что 30-летний мужчина может быть причастен к преступлению, подтвердили сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ.

Стражи порядка зафиксировали, что амчанин сбыл 600 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, помещенных в 30 ящиков для транспортировки. Находку изъяли и направили на исследование. Содержимым оказалась 35-ти градусная водка. Маркировка на бутылках отсутствовала.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление – лишение свободы на срок до трех лет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU