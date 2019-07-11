«Нива» въехала в припаркованный грузовик на трассе «Орел-Тамбов»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-11T12:08:00+03:00

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«Нива Шевроле» въехала в припаркованный грузовик на трассе «Орел-Тамбов». ДТП случилось в среду днем, 10 июля. 61-летний водитель автомобиля следовал со стороны города Ливны в Орел. Авария произошла в районе 72-го километра трассы. «Нива» влетела в стоящий «КАМАЗ 5490» с полуприцепом.

- В результате ДТП водитель получил травмы, но от госпитализации отказался, сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU